Названа оптимальная температура в квартирах в осенне-зимний сезон

СЕГОДНЯ 13:19 2019-10-09T13:22:11+03:00

В Роспотребнадзоре отмечают, что повышенные температуры могут привести к усталости

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Роспотребназор определил оптимальную температуру в квартирах. В осенне-зимний период термометры должны показывать от 18 до 24 градусов. При этом в ведомстве считают, если в квартире будет жарче, то человек будет быстрее уставать.

Тоже самое касается температуры в офисах, выше 24 градусов – значит работоспособность сотрудника снижается, увеличивается нагрузка на сердце. Хотя и слишком холодный воздух не пойдет во благо – если будет ниже +18, то могут обостриться хронические заболевания сердечно-сосудистой, костно-мышечной, выделительной, эндокринной и других систем.

- Низкая влажность оказывает негативное последствие на кожу и слизистые оболочки человека – они высыхают, что позволяет различным вирусам и бактериям проще проникать в организм, - напоминают в Роспотребнадзоре.

С учетом того, что батареи сушат воздух, рекомендуется пользоваться специальными устройствами для увлажнения воздуха. Высокая влажность воздуха при высокой температуре приводит к слабости и снижению иммунитета.

- Обеспечение жильцов оптимальными параметрами микроклимата в жилом доме возлагается на коммунальные службы и управляющие компании дома, - уточняет пресс-служба Роспотребнадзора.

Сайт kp.ru писал, что делать, если управляющая компания плохо отапливает дом.

ИСТОЧНИК KP.RU