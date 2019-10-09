2019-10-09T15:11:39+03:00
Происшествия

В США 9-летнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек

Ребенку грозит условный срок
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В США ребенок спалил дом, в котором погибли пять человекВ США ребенок спалил дом, в котором погибли пять человекФото: REUTERS
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В Америке будут судить девятилетнего мальчика, который обвиняется сразу в нескольких тяжких преступлениях. Ребенка, живущего в штате Иллинойс, обвиняют в убийстве пяти человек и трех поджогах, в том числе с отягчающими обстоятельствами. Данную информацию предоставил прокурор штата Грег Мингер.

6 апреля текущего года мальчик устроил пожар в передвижном дома, из-за чего погибли сразу пять человек, в том числе трое маленьких детей. Лишь двоим обитателям дома удалось спастись.

Пожар начался поздним вечером, когда часть семьи уже легла спать. Когда же на место прибыли пожарные, от дома уже почти ничего не осталась.

Мингер добавил, что решение о предъявлении обвинения маленькому ребенку далось ему непросто.

«Это трагедия, но, в конце концов, очень молодой человек обвиняется в одном из самых серьезных преступлений», - отметил прокурор.

Сообщается, что если юного американца осудят, то ему грозит условный срок, который будет длиться пять лет, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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