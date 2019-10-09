2019-10-09T17:08:05+03:00
Происшествия

Вертолет Ми-35П снес трибуны на военном параде в Индонезии

В результате инцидента никто не пострадал [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ми-35Ми-35Фото: АП
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Ударный вертолет российского производства Ми-35П снес трибуны на военном параде в Индонезии. Видео происшествия опубликовано в сети.

Инцидент произошел во время мероприятия, посвященного 74-летней годовщине образования национальных Вооруженных сил Индонезии.

Как видно на кадрах, вертолет летит вслед за марширующими военными на предельно низкой высоте — 10 метров. Когда Ми-35П пролетал над одной из трибун, поток воздуха от винтов машины снес плакаты, навесы и временные конструкции, где находились люди.

Как сообщается, в результате инцидента никто не пострадал.

Ми-35П представляют собой экспортные версии «пушечных» Ми-24. Они стоят на вооружении Военно-воздушных сил Индонезии с начала 2000-х годов. Первые боевые Ми-35П поставили в Индонезию в сентябре 2003 года, в 2007 году страна заказала еще три таких вертолета. Этот вертолет называют «летающий танк».

Ми-35 снес трибуны на параде в Индонезии.Мощный поток воздуха от боевой машины за секунды уничтожает стоящие конструкции

ИСТОЧНИК KP.RU

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