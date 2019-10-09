Страны Евросоюза потребуют созвать Совбез ООН из-за операции Турции в Сирии
В связи с началом военной операцией Турции на севере Сирии Германия, Франция, Великобритания, Бельгия и Польша запросят проведение встречи Совбеза Организации Объединенных Наций. Об этом сообщила постпред Бельгии при ООН Марк Пекстен.
«Пятёрка стран ЕС запросит проведение встречи, вероятно, на завтрашнее утро», - сказала постпреда Бельгии.
Ранее государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален сообщил, что Париж, Лондон и Берлин завершают составление совместного заявления, в котором будет «предельно понятно указано», что тройка стран «решительно осуждает» действия Анкары.
Напомним, В среду, 9 сентября, президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира», которая направлена на создание зоны безопасности в Сирии.
ИСТОЧНИК KP.RU