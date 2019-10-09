Страны Евросоюза потребуют созвать Совбез ООН из-за операции Турции в Сирии

СЕГОДНЯ 19:18 2019-10-09T19:18:57+03:00

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В связи с началом военной операцией Турции на севере Сирии Германия, Франция, Великобритания, Бельгия и Польша запросят проведение встречи Совбеза Организации Объединенных Наций. Об этом сообщила постпред Бельгии при ООН Марк Пекстен.

«Пятёрка стран ЕС запросит проведение встречи, вероятно, на завтрашнее утро», - сказала постпреда Бельгии.

Ранее государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален сообщил, что Париж, Лондон и Берлин завершают составление совместного заявления, в котором будет «предельно понятно указано», что тройка стран «решительно осуждает» действия Анкары.

Напомним, В среду, 9 сентября, президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира», которая направлена на создание зоны безопасности в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU