2019-10-09T19:18:57+03:00
Политика

Страны Евросоюза потребуют созвать Совбез ООН из-за операции Турции в Сирии

Франция, Германия, Великобритания, Бельгия и Польша осудили действия Анкары
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Страны Евросоюза потребуют созвать Совбез ООН из-за операции Турции в СирииСтраны Евросоюза потребуют созвать Совбез ООН из-за операции Турции в СирииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В связи с началом военной операцией Турции на севере Сирии Германия, Франция, Великобритания, Бельгия и Польша запросят проведение встречи Совбеза Организации Объединенных Наций. Об этом сообщила постпред Бельгии при ООН Марк Пекстен.

«Пятёрка стран ЕС запросит проведение встречи, вероятно, на завтрашнее утро», - сказала постпреда Бельгии.

Ранее государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален сообщил, что Париж, Лондон и Берлин завершают составление совместного заявления, в котором будет «предельно понятно указано», что тройка стран «решительно осуждает» действия Анкары.

Напомним, В среду, 9 сентября, президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира», которая направлена на создание зоны безопасности в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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