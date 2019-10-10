2019-10-10T07:22:47+03:00
В мире

Десятки заключенных сбежали из тюрьмы в Эквадоре

На настоящий момент правоохранители поймали уже свыше 50 человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Десятки заключенных бежали из тюрьмы эквадорского города Портовьехо на фоне массовых антиправительственных протестов в стране. Население бунтует против отмены субсидий на дизельное топливо и бензин, а также последующего повышения цен на них.

Согласно данным министра внутренних дел Эквадора Марии Паулы Ромо, в настоящее время сотрудники правоохранительных органах продолжают выяснять, мог ли кто из преступников остаться на свободе.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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