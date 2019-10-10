Десятки заключенных сбежали из тюрьмы в Эквадоре
На настоящий момент правоохранители поймали уже свыше 50 человек
Изменить размер текста:
Десятки заключенных бежали из тюрьмы эквадорского города Портовьехо на фоне массовых антиправительственных протестов в стране. Население бунтует против отмены субсидий на дизельное топливо и бензин, а также последующего повышения цен на них.
Согласно данным министра внутренних дел Эквадора Марии Паулы Ромо, в настоящее время сотрудники правоохранительных органах продолжают выяснять, мог ли кто из преступников остаться на свободе.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU