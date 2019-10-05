В Эквадоре прекратилась забастовка водителей, парализовавшая страну

СЕГОДНЯ 05:02 2019-10-05T05:22:39+03:00

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В Эквадоре прекратилась забастовка, из-за которой президент страны Ленин Морено вводил режим чрезвычайного положения, сообщает издание El Comercio.

Первыми в четверг, 3 октября, начали протесты эквадорские таксисты, недовольные отменой субсидий на топливо, к ним присоединились водители другого общественного транспорта. Митингующие перекрывали дороги, не обошлось и без погромов с поджогами.

В пятницу глава государства Ленин Морено в связи с массовыми протестами и беспорядками объявил в Эквадоре режим чрезвычайного положения и заявил, что правительство не собирается отменять свое решение отменить субсидии на бензин. В итоге транспортное сообщение в стране было парализовано двое суток.

Позже глава Национальной федерации общественного пассажирского транспорта Абель Гомес заявил о необходимости пересмотра тарифов на проезд, что может стать компенсацией за отмену субсидий.

К слову, как писал сайт kp.ru, 1 октября Эквадор объявил о выходе из ОПЕК в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU