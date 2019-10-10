2019-10-10T11:35:07+03:00
Политика

Зеленский заявил, что "все против" его встречи с Путиным

Проведение двусторонних переговоров на высшем уровне пока не планируется
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не планирует встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Однако именно такие переговоры являются альтернативным вариантом обсуждения конфликта в Донбассе наравне с "нормандским форматов".

"Нам надо смотреть друг другу в глаза, понять, кто что хочет и какие реальные шаги, когда и как мы можем закончить войну. Мы очень хотим. Если вы тоже - давайте встречаться", - сказал украинский лидер.

При этом он подчеркнул, что в ближайшее время увидеться с Владимиром Путиным не получится, поскольку идея не находит поддержки.

"Про встречу с президентом Российской Федерации никто не говорит, потому что все против", - заявил Зеленский.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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