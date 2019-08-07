Зеленский позвонил Путину в кредит: Президенты обсудили будущее Донбасса

Владимир Зеленский в среду утром заявил, что позвонил в Кремль и обсудил с Владимиром Путиным ситуацию в Донбассе, где накануне погибли несколько украинских военных.

- Срочно позвонил, сказал, что это не приближает нас к миру, разговор был долгим, - сказал Зеленский на брифинге в Киеве. - Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей.

Стоит заметить, когда от обстрелов со стороны ВСУ на днях гибли обычные жители Донбасса, президент Украины никуда не звонил. И нарушение только что заключенного перемирия его не беспокоило.

В Кремле подтвердили факт звонка из Киева и опубликовали подробности этого разговора.

"Была акцентирована важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения" - говорится на сайте президента России. Путин подчеркнул, что "для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения".

Кроме этого, президент России еще раз подтвердил "исключительную важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса". Оба собеседника договорились об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц и обсудили "перспективы взаимодействия в «нормандском формате».

Желание Зеленского вести диалог - очень хорошо, но вряд ли у него будет возможность звонить в Кремль по любому поводу. И то, что Путин поднимает трубку, когда он звонит, очень большой кредит доверия для нынешнего президента Украины. Но это доверие надо оправдывать конкретными действиями. Петр Порошенко свой кредит исчерпал очень быстро.