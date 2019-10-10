Дочь Надежды Катаевой опровергла сообщения о ее смерти
Вдова советского актера Анатолия Папанова, актриса Надежда Каратаева действительно попала в реанимацию с пневмонией, однако появившиеся в СМИ сообщения о ее смерти не соответствуют действительности. Такое заявление сделала дочь артистки Елена Папанова.
По ее словам, Надежда Юрьевна находится в тяжелом состоянии, передает "StarHit".
Надежда Каратаева известна российский зрителям по фильмам "Ревизор", "Под небом Вероны", "Время собирать камни" и многим другим. Также до 2014 года она играла в Московском театре сатиры.
С Анатолием Папановым они поженились в 1945 году. У артистов родилась дочка, которая позже тоже вошла в театральные круги. А в 1987 году актер умер. Его лучшими работами считаются "12 стульев", "Живые и мертвые", "Дети Дон Кихота", а также другие.
Сайт kp.ru брал интервью у Надежды Каратаевой по случаю 85-летия ее мужа.
ИСТОЧНИК KP.RU