2019-10-10T13:08:29+03:00
Происшествия

Дочь Надежды Катаевой опровергла сообщения о ее смерти

Вдова Анатолия Папанова попала в реанимацию с пневмонией
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Актриса Надежда Каратаева (слева)Актриса Надежда Каратаева (слева)Фото: Евгения ГУСЕВА
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Вдова советского актера Анатолия Папанова, актриса Надежда Каратаева действительно попала в реанимацию с пневмонией, однако появившиеся в СМИ сообщения о ее смерти не соответствуют действительности. Такое заявление сделала дочь артистки Елена Папанова.

По ее словам, Надежда Юрьевна находится в тяжелом состоянии, передает "StarHit".

Надежда Каратаева известна российский зрителям по фильмам "Ревизор", "Под небом Вероны", "Время собирать камни" и многим другим. Также до 2014 года она играла в Московском театре сатиры.

С Анатолием Папановым они поженились в 1945 году. У артистов родилась дочка, которая позже тоже вошла в театральные круги. А в 1987 году актер умер. Его лучшими работами считаются "12 стульев", "Живые и мертвые", "Дети Дон Кихота", а также другие.

Сайт kp.ru брал интервью у Надежды Каратаевой по случаю 85-летия ее мужа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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