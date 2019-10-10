Мусульмане заменили Египту российских туристов

СЕГОДНЯ 13:51 2019-10-10T14:22:58+03:00

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Российские туристы практически исчезли с улиц курортного Египта после отмены чартерного авиасообщения. И даже если самолеты вновь начнут летать между странами, ждать привычного отдыха уже не стоит. Такой прогноз главный редактор портала "туризм.ру" Алексей Песков сделал в эфире Радио "Комсомольская правда".

По его словам, египтяне уже нашли выход из ситуации и "взяли свое" в мусульманских странах с жесткими законами, таких как Ирак, Иран и Саудовская Аравия.

"Поскольку там население достаточно плотное, приток туристов довольно большой. Поэтому мне кажется, что Россия на египетских курортах перестанет играть главенствующую роль, во всяком случае, решающую. Даже если все чартеры вернутся, восстановится, скажем, 5-летней давности поток, уже, скажем так, русского Египта, к которому многие привыкли, где ты в отеле спокойно можешь общаться на русском языке, скорее всего, уже не будет", - сказал Алексей Песков.

Напомним, что авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено в ноябре 2015 года, после того российских лайнер потерпел крушение над Синаем. В апреле 2018-го стороны возобновили регулярные полеты, но лишь между Москвой и Каиром.

Сайт kp.ru писал, что власти обещали запустить и чартеры, но пока никаких подвижек нет.

ИСТОЧНИК KP.RU