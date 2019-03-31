В Египте строят новый курорт на Средиземном море

Когда вновь полетят чартеры на Красное море? Вопрос этот, кажется, уже перестали задавать даже самые преданные любители "ол инклюзивов" Хургады и Шарм-эль-Шейха и дайвинга среди кораллов. Потому как никаких новостей нет уже очень давно.

Напомню: авиасообщение между Россией и Египетом прекратилось в ноябре 2015 года, после крушения российского лайнера над Синаем. В апреле 2018-го возобновились регулярные полеты между Москвой и Каиром. Их и сейчас исправно выполняют "Аэрофлот" и EgyptAir. Казалось, что вот-вот в небо взмоют и чартеры. Но прошел уже год - а российские эксперты пока даже не начинали проверку аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха на безопасность.

Рейсы в Каир туристам оказались неудобны, так как до Красного моря оттуда часов 6 ехать на автобусе через пустыную или лететь довольно дорогим внутренним рейсом. Кому очень надо в Хургаду или Шарм - добираюся стыковочными рейсами, чаще всего через Стамбул. Красивые идеи египетских властей, что рейсы в Каир помогут российским туристам открыть "другой" Египет с его богатыми музеями и паломническими маршрутами, тоже не прижились - во всяком случае, на массовом рынке.

Между тем, туристические новости из Страны пирамид все же есть. Там строится новый курортный город. Не на Красном море, а на Средиземном (с ним Египет у большинства отпускников не ассоциируются, а зря). Называется Нью-Эль-Аламейн-Сити, на русский чаще переводят как Новый Эль-Аламейн.

На днях по Новому Эль-Аламейну прогулялись президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси и наследный принц Абу-Даби Мохамед Бен Зайед, сообщили в пресс-службе посольства Египта в РФ. Посмотрели, как идет стройка 14-километровой набережной, небоскребов (всего их будет 18, каждый 34 этажа высотой) и яхтенной марины. Побывали в Военном музее Эль-Аламейна, посвященном одной из крупнейших битв Второй мировой войны.

Новый Эль-Аламейн хотят достроить к середине 2020 года (а начали в конце 2016-го). Территория города-сада - 210 квадратных километров, он рассчитан на 3 миллиона жителей и туристов. Примерно как Екатеринбург и Новороссийск вместе взятые. Да еще и отстроенные на пустом месте за 4 года. Для отпускников тут будет 25 тысяч гостиничных номеров, для местных - два университета и еще много всего.

Расположен Нью-Эль-Аламейн на южном побережье Средиземного моря, где пляжный сезон длится с мая до октября. До Каира, куда сейчас прилетают самолеты из Москвы, не сказать чтоб близко, около 270 км. До Александрии 115 километров. Новый Эль-Аламейн вплотную примыкает к "старому" Эль-Аламейну, где, кстати, и сейчас есть курортные отели, в том числе и пятизвездочные.