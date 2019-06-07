2019-06-07T12:07:48+03:00
Туризм

Мантуров дал надежду россиянам на полеты в Египет в скором времени

Переговоры о возобновлении чартерного сообщения могут начать уже в этом году
Светлана АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Мантуров дал надежду россиянам на полеты в Египет в скором времениМантуров дал надежду россиянам на полеты в Египет в скором времениФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава Минпромторга Мантуров допустил, что чартерное авиасообщение с Египтом может открыться уже в этом году.

Напомним, авиасообщение между Египтом и Россией было запрещено в ноябре 2015 года после крушения 321 авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. В ходе расследования было выявлено, что причиной взрыва на борту стал теракт. В той катастрофе погибло 224 человека - все пассажиры и экипаж.

Запрет на полеты был временным, но никаких указаний о дате его отмены в тексте указа не было. В начале 2018 года президент РФ Владимир Путин разрешил регулярное сообщение со столицей Египта Каиром, но это не слишком помогло россиянам попасть на желанный курорт. Рейсы через Каир оказались слишком дорогими, да и отдых в Египте обычно воспринимается несколько иначе – путевка «Все включено», чартер, сопровождение до отеля.

В конце 2018 года появилась возможность вернуть российских туристов на побережье Красного моря. Президент России обсудил возможность возвращения чартеров с египетским лидером Абдель Фаттахом Ас Сиси, который дал понять, что его страна очень заинтересована в туристическом потоке из России. С тех пор ведутся активные проверки безопасности авиасообщения между странами, но даты возвращения чартеров так и не назначили.

Возможно, в этом году чартерное сообщение все же возобновится. Хотя эксперты утверждают, что чартерные программы всех туроператоров на этот сезон уже сверстаны и будет сложно внести в них изменения. В любом случае, остается ждать официальных заявлений правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве по подозрению в сбыте наркотиков задержан журналист
Шредер: на отношение Дании к «Северному потоку – 2» влияет давление США
Регулярные физические нагрузки оказались опасными для женщин
В Кремль пока не поступали предложения о награждении погибшего в Подмосковье десантника
«Позвонить не получится»: В МИД РФ отказала телефонная связь
В центре шведского Линчёпинга прогремел мощный взрыв
СКР возбудил уголовное дело после беременности 11-летней школьницы в Подмосковье
Крейсер США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян
США опасаются, что Россия в одностороннем порядке установит границы шельфа в Арктике
Число погибших в ДТП с автобусом в Дубае увеличилось до 17 человек
В Подмосковье 11-летняя школьница забеременела от 47-летнего мужчины
Wikileaks: США подготовили новые обвинения против Ассанжа
Си Цзиньпин призвал не забывать помощь СССР Китаю во Второй мировой
Десятки российских пилотов остались без работы после прокурорской проверки
Военный эксперт: модернизированный ТУ-22МЗМ станет «неприятным сюрпризом» для США
Трамп рассказал о причине ухудшения российско-американских отношений
Зеленский ответил на петицию о своей отставке
Трамп планирует ввести в США новое чрезвычайное положение
В ООН отметили День русского языка
Погода в Москве на 7 июня 2019 года: малооблачно и до 32 градусов тепла
США отказались обучать турецких пилотов на F-35 из-за покупки российских С-400
Павел Дуров отказался на месяц от еды
В России создадут "генетический паспорт" военнослужащего
Путин пригласил американскую журналистку сразиться на татами
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Букингемский дворец причислил Германию к антигитлеровской коалиции
Число жертв аварии прогулочного катера в Будапеште выросло до 19 человек