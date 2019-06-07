Мантуров дал надежду россиянам на полеты в Египет в скором времени

СЕГОДНЯ 12:07 2019-06-07T12:07:48+03:00

Переговоры о возобновлении чартерного сообщения могут начать уже в этом году

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Глава Минпромторга Мантуров допустил, что чартерное авиасообщение с Египтом может открыться уже в этом году.

Напомним, авиасообщение между Египтом и Россией было запрещено в ноябре 2015 года после крушения 321 авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. В ходе расследования было выявлено, что причиной взрыва на борту стал теракт. В той катастрофе погибло 224 человека - все пассажиры и экипаж.

Запрет на полеты был временным, но никаких указаний о дате его отмены в тексте указа не было. В начале 2018 года президент РФ Владимир Путин разрешил регулярное сообщение со столицей Египта Каиром, но это не слишком помогло россиянам попасть на желанный курорт. Рейсы через Каир оказались слишком дорогими, да и отдых в Египте обычно воспринимается несколько иначе – путевка «Все включено», чартер, сопровождение до отеля.

В конце 2018 года появилась возможность вернуть российских туристов на побережье Красного моря. Президент России обсудил возможность возвращения чартеров с египетским лидером Абдель Фаттахом Ас Сиси, который дал понять, что его страна очень заинтересована в туристическом потоке из России. С тех пор ведутся активные проверки безопасности авиасообщения между странами, но даты возвращения чартеров так и не назначили.

Возможно, в этом году чартерное сообщение все же возобновится. Хотя эксперты утверждают, что чартерные программы всех туроператоров на этот сезон уже сверстаны и будет сложно внести в них изменения. В любом случае, остается ждать официальных заявлений правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU