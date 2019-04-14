Новинки отдыха в Египте 2019: Чартеров нет? Но есть корабли и автобусы!

Помните анекдот: если вам сказали, что ваш поезд ушел, не расстраивайтесь – есть еше яхты и самолеты. Примерно так же сейчас обстоят дела с отдыхом в Египет. Чартеры из России на Красное море не летают уже 3,5 года. И нет никаких новостей о том, когда полеты возобновятся.

Но. Есть регулярные рейсы из Москвы в Каир. И круизные лайнеры. С ними и связаны новинки летнего сезона-2019 в Египте, которые предлагают российские туроператоры.

Справедливости ради: сейчас большинство россиян, которые все же летят в Египет, обходятся без помощи турфирм. Покупают билеты на стыковочные рейсы, чаще всего через Турцию, и бронируют отели в интернете.

АВТОБУС НА КРАСНОЕ МОРЕ

С регулярными рейсами главное неудобство в том, что из Каира до курортов на Красном море очень далеко – надо либо ехать на автобусе через пустыню 5 – 6 часов, либо лететь довольно дорогим внутренним рейсом.

И все же есть немало туристов, которых долгая дорога к пляжам не пугает. И если раньше туроператоры предлагали индивидуальный трансфер, то сейчас появился и групповой - как обычно на массовых курортах. Конечно, он не сделает поездку быстрее, а вот дешевле- да.

- Прошёл ровно год, как мы открыли продажу туров на курорты Египта с авиаперелетом через Каир. Они востребованы как в летнем сезоне, так и в зимние месяцы. Сегодня в каждом самолёте, отправляющимся по маршруту Москва - Каир, есть наши туристы, - рассказали «КП» в Tez Tour. - Обычно 20 - 25 человек на каждом борту, а иногда до 40 — 45 пассажиров, что для регулярного рейса очень неплохо (хотя, конечно, не сравнить с чартерами, которые каждый день летали из множества регионов России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. - Ю. С.). В летнем сезоне мы решили организовать групповые трансферы из аэропорта Каира до Хургады и Шарм-эль-Шейха.

Это позволит сделать вояж дешевле, обещают в компании. Теперь тур на неделю стоит от 35 600 рублей на человека, включая авиаперелет, трансфер, проживание в отеле 3* и полупансион. Если хотите пятизвездочный отель, - от 39 - 40 тысяч рублей.

КРУИЗ ПО-РУССКИ

Новинка хоть и не для всех, но красивая. Круизный центр “Инфофлот” организует круиз по Нилу специально для наших путешественников – с русскогоговорящим сопровождающим на все время поездки. Пока запланирован один такой рейс на четырехпалубном лайнере Crown Jewel.

Туристы прилетают в Каир (все теми же регулярными рейсами), там ночуют в пятизвездочном отеле “Все включено”, ездят на экскурсии – по каирским музеям и к пирамидам Гиза. Потом летят в Луксор, где начинается собственно круиз по Нилу. Главное, конечно, древние памятники: храмы Абу Симбела, Ком Омбо, Хатшепсут, а также Асуанская ГЭС.

Цена вопроса – не копеечная: минимум 153 тысячи рублей за 11-дневное путешествие. Но это уже со всеми перелетами, в том числе внутренними, отелем в Каире, экскурсиями и питанием.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На Красном море откроют новый аэропорт

Скоро в Египте появится новый аэропорт, сообщает Ассоциация туроператоров России. Нашим отпускникам хорошо знакомы воздушные гавани Хургады и Шарм-эль-Шейха. Летали чартеры и в Марса-Алам, расположенный южнее Хургады.

Новый аэропорт называется Беренис, он находится в 440 км от Хургады и в 220 км к югу от Марса-Алама. Рассчитан в первую очередь на то, чтобы доставлять отдыхающих в самые южные красноморские отели, не столь популярные пока, как Хургада и Шарм. В 40 — 50 км от Берениса есть гостиницы 3, 4 и 5 звезд. Пока их немного, но египтяне планируют развивать и эту часть побережья. Туда летят в основном ради дайвинга и экологического туризма (рядом национальный парк).

Поскольку аэропот новый, то и технику для обеспечения безопасности там обещают поставить самую современную. Достроить его планируют к лету 2019 года, а принимать международные рейсы - с осени либо зимы.

А на Средиземном море в Египте строится новый курорт Нью-Эль-Аламейн