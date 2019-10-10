Тайфун в Японии помешал проведению гонок «Формулы-1»

СЕГОДНЯ 16:30 2019-10-10T16:30:12+03:00

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В Японии проходит Гран-При «Формулы-1». Гонки пройдут на трассе "Судзука", расположенной в одноименном городе.

Две гонки в поддержку проведения соревнований, названные «Формула-4», были запланированы на эту выходные, но в силу погодных условий их пришлось перенести на выходные следующей недели.

Дело в том, что на Японию надвигается сильнейший тайфун, а трасса для Гран-При лежит прямо на его пути. Японское метеорологическое агентство (JMA) предупредило, что 12-13 октября стихия накроет весь северо-восток страны, пройдет через Токио и самые густонаселенные районы страны.

Тренировочные заезды «Формулы-4» должны были состояться в четверг, но не состоялись. На субботу назначена была квалификационная гонка, и еще две в воскресенье.

Отмена мероприятий означает, что единственной гонкой поддержки станет 10-круговая гонка Porsche Carrera Cup Japan в воскресенье, если тайфун к тому времени успокоится.

Один из участников перенесенного заезда, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заметил, что он не прочь погонять в эту субботу на катере вместо машины, но всерьез, конечно, согласился с тем, что заезд лучше было перенести.

«У меня с собой катер, так что я готов. Думаю, будет понятно, можно ли проводить заезды или нет. Пока кажется, что в субботу будет сложно. В воскресенье все должно быть нормально – увидим», – приводит его слова Sports.ru.

За погодной ситуацией внимательно следят автомобильная федерация Японии, автодром «Suzuki», представители которых пока отказываются давать какие-либо прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации.

На официальном сайте соревнования висит объявление, что организаторы прилагают усилия, чтобы не выбиться из расписания еще больше, но безопасность спортсменов и болельщиков находятся в большем приоритете.

ИСТОЧНИК KP.RU