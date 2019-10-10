Путин заявил, что Россия заинтересована в честном спорте

СЕГОДНЯ 14:57 2019-10-10T15:08:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Россия заинтересована в том, чтобы спорт был честным и "чистым", и всегда готова вести диалог в этом направление. Такое заявление в четверг, 10 октября, сделал президент РФ Владимир Путин.

Фраза прозвучала, когда глава государства приветствовал гостей форума "Россия - спортивная держава". Он сказал, что рад видеть "всех наших коллег, которые также, как и мы, заинтересованы в успешном, уверенном развитии спорта, в сохранении его гуманистического потенциала и базовых принципов доступности, равенства, честной и чистой борьбы".

А также подчеркнул, что Россия в полном объеме выполняет все требования Всемирного антидопингового агентства (WADA). Не только руководство страны, но и спортсмены, в первую очередь, заинтересованы в устранении недочетов, связанных с нарушением правил. Это позволит им выходить на арены на равных и показывать свое мастерство без ограничений, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что ранее WADA нашло в базе данных московской лаборатории допинговые "несоответствия". России дали три недели на объяснения и пригрозили отстранением от Олимпийских игр 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU