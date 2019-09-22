2019-09-22T18:46:34+03:00
Спорт

Россия должна за три недели объяснить WADA данные московской лаборатории

Речь идет о неточностях, которые якобы присутствуют в предоставленных учреждением сведениях
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россия опять может не попасть на ОлимпиадуРоссия опять может не попасть на ОлимпиадуФото: REUTERS
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выделило России три недели на то, чтобы объяснить информацию о возможных манипуляциях с данными Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщил глава Института Национальных антидопинговых агентств (iNADO) Майкл Аск.

Дело в том, что ранее в СМИ появилась информация о том, что России грозит отстранение от Олимпийских игр. Якобы об этом будет объявлено на следующем заседании комитета WADA по соответствию, которое пройдет в Токио 23 сентября.

Аск подтвердил эту информацию и сообщил о планах вновь отстранить РУСАДА. К тому же сам глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус, ранее сам заявил о необходимости принятия радикальных мер, передает сайт kp.ru.

"Возможно, следует наказать всю страну в целом, а не только национальное антидопинговое агентство", - предположил председатель iNADO в интервью sportspressen.

ИСТОЧНИК KP.RU

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