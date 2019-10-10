Эрдоган пригрозил открыть границы в Европу для сирийских беженцев

СЕГОДНЯ 15:38 2019-10-10T15:41:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Турции пригрозил Евросоюзу открыть «двери» для беженцев в страны Европы. Такое заявление Реджеп Тайип Эрдоган сделал в эфире телеканала NTV 10 октября. Напомним, Турция проводит военную операцию в Сирии, цель которой, как заявляют власти страны, создание зоны безопасности свободной от террористов. В Белом Доме отказались от участия в военном конфликте. Дональд Трамп объявил, что возлагает всю ответственность за захваченных на территории террористов на турецкие власти.

В Евросоюзе осудили происходящее в Сирии. В ответ на это Эрдоган выступил с обращением:

- Эй, Европейский союз, возьми себя в руки! Если вы попытаетесь назвать нашу операцию вторжением, то наше дело простое - мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 млн беженцев к вам, - приводит его слова ТАСС.

Эрдоган призвал ЕС поддержать военную операцию в Сирии.

Сайт kp.ru писал, что Трамп пообещал уничтожить экономику Турции, если военные страны начут уничтожать курдов в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU