2019-10-05T23:33:32+03:00
Политика

США предупредили Турцию, что нескоординированная операция в Сирии вызовет их «беспокойство»

Представитель Пентагона подчеркнул, что необходимо сохранить зону безопасности на северо-востоке САР
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Пентагоне предостерегли Турцию от проведения нескоординированной операции в СирииВ Пентагоне предостерегли Турцию от проведения нескоординированной операции в СирииФото: REUTERS
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Любая несогласованная с Соединенными Штатами военная операция Турции в Сирии вызовет у Вашингтона серьезное беспокойство, заявил представитель пресс-службы Минобороны США Шон Робертсон.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в субботу турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Вооруженные силы страны готовы начать спецоперацию на сирийской территории уже в ближайшие дни. При этом он подчеркнул, что Анкара «решила действовать самостоятельно».

«Любая нескоординированная военная операция Турции вызывала бы у нас глубокие обеспокоенности, поскольку это бы нанесло урон нашим взаимным интересам по обеспечению безопасности на северо-востоке Сирии», - сказал пресс-секретарь Пентагона, комментируя это заявление.

Шон Робертсон подчеркнул, что США сосредоточены на том, чтобы зона безопасности заработала, и проводят «тесную работу» с «нашим партнером по НАТО, Турцией», чтобы это произошло побыстрее, передает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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