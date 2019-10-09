Трамп заявил, что США разрушат экономику Турции, если она начнет уничтожать курдов в Сирии
В турецком МИД заявили, что ранее состоялись телефонные переговоры с госсекретарем Штатов Майком Помпео
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Американский глава Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты разрушат экономику Турции, если она начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.
Также стало известно о том, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с госсекретарем Штатов Майком Помпео. Главной темой беседы стало начало операции "Источник мира" на севере Сирии.
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ИСТОЧНИК KP.RU