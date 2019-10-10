В Кремле назвали дату первого заседания Конституционного комитета Сирии

СЕГОДНЯ 16:27 2019-10-10T16:31:31+03:00

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Первое заседание Конституционного комитета Сирии пройдёт 29 октября в Женеве. Об этом ТАСС сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Напомним, комитет создан ООН в сентябре 2019 года. В Сирии с 2011 года не прекращаются военные действия, на этой неделе, 9 октября военные Турции перешли границы страны. На этот раз турецкие власти будут проводить спецоперацию в одиночку – США от участия отказались, а Трамп объявил, что возлагает ответственность за захваченных террористов на власти Анкары.

Ушаков выразил позицию Кремля, в Москве обеспокоены, чтобы спецоперация турков в Сирии не нарушила достигнутый там результат по перемирию.

- Есть ключевые международно-правовые нормы, которые касаются совместных усилий по борьбе с терроризмом и установлению мира в Сирии. Это прежде всего приверженность единству и территориальной целостности Сирии, уважение ее суверенитета, - сказал Ушаков.

Представитель Кремля также добавил, что президент Турции на связи с российским президентом. И, хотя договоренности о следующем телефонном звонке не было, главы стран могут созвониться в любое время "по мере необходимости", уточнил Ушаков.

ИСТОЧНИК KP.RU