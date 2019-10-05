2019-10-05T11:51:27+03:00
Политика

Эрдоган: Турция может начать операцию в Сирии в ближайшие дни

Приграничная территория будет зачищена от курдов для последующего размещения там беженцев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Турции Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Решение о начале операции по созданию зоны безопасности в Сирии может быть принято в ближайшие дни. Об этом в субботу, 5 октября, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он напомнил, что целью операции является зачистка приграничной территории от сил самообороны сирийских курдов и последующее размещение там беженцев. По мнению главы государства, такая является самым рациональным способом возвращения сирийцев на родину.

"Мы решили действовать самостоятельно. Мы будем проводить эту операцию и на земле, и с воздуха. Может быть, сегодня, а может быть, и завтра", - цитирует телеканал A Haber Эрдогана.

По словам президента, турецкие Вооруженные силы уже готовы к проведению операции - они завершили подготовку и прошли инструктаж.

Сайт kp.ru писал, что Анкара хочет расселить около двух миллионов беженцев на расположенных к востоку от Евфрата территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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