В Совфеде прокомментировали слова Зеленского относительно решения ситуации в Донбассе
В Совфеде прокомментировали слова Владимира Зеленского о ситуации в Донбассе. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров уверен, что позиция нового украинского главы верная. О силовом способе решения ситуации в Донбассе не может идти и речи.
- Здорово, что президент Зеленский выступает против военного решения проблемы, - комментирует RT сенатор.
А вот тот факт, что президент в данном контексте упомянул Крым, удивило Джабарова, так как тема полуострова уже давно закрыта.
- «Крым» в подобных выступлениях звучать не должно. Республика в составе России. Что касается Донбасса, это прекрасно, — сказал он.
Ранее сообщалось, что Украина сорвала разведение сил в Донбассе. ОБСЕ дала Киеву еще две попытки.
Украинские власти заявили, что видят три сценария развития ситуации в Донбассе. Один из них, по мнению главы МИД страны, отказаться от этой части незалежной.
ИСТОЧНИК KP.RU