В Совфеде прокомментировали слова Зеленского относительно решения ситуации в Донбассе

СЕГОДНЯ 16:50 2019-10-10T16:50:25+03:00

В Совфеде оценили идею Зеленского по урегулированию конфликта в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Джабаров отметил, что мысли о силовом выходе из ситуации даже не должно быть

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В Совфеде прокомментировали слова Владимира Зеленского о ситуации в Донбассе. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров уверен, что позиция нового украинского главы верная. О силовом способе решения ситуации в Донбассе не может идти и речи.

- Здорово, что президент Зеленский выступает против военного решения проблемы, - комментирует RT сенатор.

А вот тот факт, что президент в данном контексте упомянул Крым, удивило Джабарова, так как тема полуострова уже давно закрыта.

- «Крым» в подобных выступлениях звучать не должно. Республика в составе России. Что касается Донбасса, это прекрасно, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Украина сорвала разведение сил в Донбассе. ОБСЕ дала Киеву еще две попытки.

Украинские власти заявили, что видят три сценария развития ситуации в Донбассе. Один из них, по мнению главы МИД страны, отказаться от этой части незалежной.

ИСТОЧНИК KP.RU