2019-10-10T20:30:31+03:00
Политика

«Останемся с Россией один на один»: Зеленский допустил выход Украины из минского договора

Президент Украины заявил, что это произойдет в случае непринятия особого статуса Донбасса
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент Украины провел 10 октября пресс-марафонПрезидент Украины провел 10 октября пресс-марафонФото: REUTERS
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Президент Украины допустил выход Киева из минского соглашения. Об этом Владимир Зеленский рассказал в ходе пресс-марафона, трансляцию которого вели украинские телеканалы. Глава страны сообщил, что Украина может потерять возможность участвовать в минских переговорах по Донбассу, если до конца года не примет закон об особом статусе ДНР. Ранее, напомним, Зеленский пояснил – этот закон не дает Донбассу автономию.

- Если мы не будем принимать новый закон об особом статусе и не будем имплементировать «формулу Штайнмайера», то нам придется выходить из минского процесса. Это автоматически произойдет. И тогда мы можем остаться один на один с Россией, - передает портал ukraina.ru.

Украинские власти не устраивает порядок выполнения минских соглашений. Но при этом Зеленский отрицает возможность введения в стране военного положения - территории "возвращать" он планирует дипломатическим путем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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