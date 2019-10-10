Зеленский не планирует предоставлять Донбассу автономию

СЕГОДНЯ 19:01 2019-10-10T19:05:54+03:00

В ДНР рассчитывали на особый статус, который будет закреплен в конституции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Украина не будет предоставлять Донбассу автономию в рамках закона об особом статусе. Об этом Владимир Зеленский заявил в четверг 10 октября на пресс-конференции. Он подтвердил, что об автономии речь не идет. Он готов обсуждать другие вопросы, связанные с будущим ДНР, в том числе гуманитарные или вопрос языка, официального на этой территории.

- Я знаю, что есть там гуманитарные вопросы, я знаю, что будут вопросы по поводу языка, чтобы они имели региональный статус русского языка, - приводит слова Зеленского РИА Новости.

Договор о продлении особого статуса Донбасса подписал в 2017 году предшественник Зеленского, Петр Порошенко. При нынешнем президенте Украина отказалась предоставлять ДНР особый статус и закреплять это в конституции. В МИД ДНР считают такую позицию киевских властей "саботажем мирного урегулирования конфликта".

ИСТОЧНИК KP.RU