2019-10-10T16:45:00+03:00
Политика

Зеленский выступил против введения военного положения в Украине

Глава страны заявил, что «возвращать территории» планирует дипломатическим путем
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Зеленский рассказал, как будет "возвращать" территорииВладимир Зеленский рассказал, как будет "возвращать" территорииФото: REUTERS
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Владимир Зеленский сообщил, что не готов «возвращать» территории военным путем. Пресс-конференцию президента Украины транслируют телеканалы страны. Глава Незалежной обозначил свою позицию по вопросу введения военного положения в Украине.

- Я как президент не готов терять наших людей, поэтому выбрал дипломатический путь...Я всегда говорил, если мы говорим о людях и территориях, первый приоритет — люди, второй приоритет — территории, -приводит его слова РИА Новости.

Владимир Зеленский признался, что возлагает надежды на минское соглашение и встречу глав стран во Франции, где состоится нормандский саммит. Он припомнил действия своего предшественника, Петр Порошенко в 2018 году ввел военное положение, чем вызвал панику среди населения. Зеленский добавил, что считает - народ не проголосовал бы за президента, который развязал войну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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