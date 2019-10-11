2019-10-11T09:02:07+03:00
Происшествия

На иранском танкере в Красном море произошел взрыв

Предполагается, что речь идет о теракте
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Моряки находятся в безопасностиМоряки находятся в безопасностиФото: REUTERS
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На танкере недалеко от порта Джидда в Саудовской Аравии произошел взрыв. Известно, что судно принадлежит национальной нефтяной компании Ирана.

Причины случившегося пока не называются, но есть предположение, что речь идет о теракте. Согласно данным местных СМИ, после взрыва произошла утечка нефти в море.

Агентство ISNA уточняет, что все члены экипажа находятся в безопасности. Сведений о пострадавших не поступало. Ситуация под контролем.

Сайт kp.ru писал, что в середине июня этого года взрыв прогремел также на российском танкере "Волжского пароходства" в Махачкале. Инцидент произошел во время перекачки сырья в портовые хранилища. Газовоздушная смесь взорвалась в машинном отделении, после чего возник пожар.

Жертвами происшествия стали три человека, еще столько же людей пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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