Конгрессмены-республиканцы готовят санкции против Турции

СЕГОДНЯ 09:28 2019-10-11T09:28:21+03:00

Поводом является сотрудничество Анкары с Россией и проводимая в Сирии военная операция

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Члены Палаты представителей Конгресса США от республиканской партией готовят законопроект о введении санкций в отношении Турции. Поводом является проводимая Анкарой военная операция на северо-востоке Сирии и сотрудничество республики с "противниками Вашингтона", в частности с Россией.

Об этом говорится в пресс-релизе конгрессмена Лиз Чейни. Ее инициативу поддержали уже более 25 однопартийцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU