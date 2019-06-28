Сенат США запретил передачу F-35 Турции в случае покупки российских С-400

СЕГОДНЯ 12:42 2019-06-28T12:42:07+03:00

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Сенат Конгресса Соединенных Штатов одобрил проект военного бюджета страны на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября. Он предусматривает запрет на передачу Турции истребителей-бомбардировщиков F-35 в случае получения ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

За данный документ проголосовали 86 сенаторов, против высказались только восемь. Теперь сенаторы и члены палаты представителей, которые имеют свой вариант бюджета, должны выработать совместную версию документа, а уже потом направить ее на подпись президенту.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Россия и Турция подписали контракт на поставки четырех дивизионов российских ЗРС С-400 «Триумф» на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. Сделка была заключена еще в конце 2017 года. Вашингтон эти планы очень обеспокоили, и Соединенные Штаты призвали Турцию отказаться от покупки наших С-400. Тогда они пригрозили Анкаре санкциями и другими карательными мерами. В частности, – отменой поставок истребителей F-35.

ИСТОЧНИК KP.RU