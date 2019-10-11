2019-10-11T13:57:21+03:00
Происшествия

В Кении разбился пассажирский самолет

Несколько человек получили травмы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Кении потерпел крушение частный самолетВ Кении потерпел крушение частный самолетФото: Алина НИЗАМОВА
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В пятницу, 11 октября, в Кении потерпел крушение частный самолет. Происшествие случилось во время взлета из аэропорта Уилсона в Найроби - столицы Кении. Турбовинтовое воздушное судно во время разгона съехало с взлетной полосы и загорелось.

Сведения о жертвах ЧП пока не поступали. Известно, что несколько человек, находившихся на борту самолета, получили различные травмы и были госпитализированы в местные больницы.

Самолет должен был совершить рейс в Момбасу. Он принадлежал частной кенийской авиакомпании Silverstone Air Services Limited, передает телеканал «360».

Место происшествия оцепили сотрудники спецслужб. Причины произошедшего пока неизвестны. Их предстоит становить специальной комиссии, которая была создана для расследования крушения, передает сайт телеканала «Звезда».

Потерпевшее крушение судно — турбовинтовой Fokker 50, выпущенный в Нидерландах в 1992 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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