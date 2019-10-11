2019-10-11T15:16:33+03:00
Общество

Похороны Алексея Леонова пройдут на мемориальном кладбище в Мытищах

Космонавт скончался на 86-м году жизни. Алексея Леонова похоронят 15 октября
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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На 86-м году жизни скончался космонавт Алексей ЛеоновНа 86-м году жизни скончался космонавт Алексей ЛеоновФото: Евгения ГУСЕВА
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Похороны Алексея Леонова пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на личную помощницу космонавта Наталью Филимонову.

- Алексей Архипович скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни, - добавила она.

Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни.Он был выдающимся советским космонавтом и первым человеком, побывавшим в открытом космосе. В свой первый отряд космонавтов Леонов попал еще будучи 29-летним летчиком и впоследствии добился впечатляющих успехов.Кроме основной работы, он также прекрасно рисовал, а свободное время занимался спортом.

В своей жизни Алексей Леонов совершил два космических полета. Первый - в марте 1965 года. Именно тогда он первым в мире вышел в открытый космос. Второй полет выдающегося космонавта состоялся в 1975 году. Тогда Леонов участвовал в первой стыковке кораблей США и СССР.

Умер космонавт Алексей Леонов.Легенда. Герой. Выдающийся космонавт. Всё это Алексей Леонов. 11 октября его не стало. Он скончался на 86-м году жизни

ИСТОЧНИК KP.RU

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