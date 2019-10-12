Число жертв стрельбы в керченским колледже возросло до 21 человека

СЕГОДНЯ 07:59 2019-10-12T08:18:44+03:00

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Число жертв стрельбы в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека. После длительного лечения скончалась одна из раненых педагогов Ольга Грищенко. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора образовательного учреждения Денис Колесник.

По его словам, Ольга Николаевна много лет посвятила колледжу, преподавая учащимся экономические дисциплины.

"Она перенесла не одну операцию. Возраст все-таки, ей было уже за 60 лет. К сожалению, не выкарабкалась", — сообщил Колесник.

Похороны Ольги Грищенко состоялись еще минувшим летом, передает РИА Новости.

Напомним, трагедия в Керченском политехе произошла 17 октября 2018 года. Студент 4-го курса Владислав Росляков ворвался в здание с автоматом и начал стрелять по преподавателям и учащимся, взрывал мини-бомбы. Погибли несколько десятков человек, свыше 70 пострадали. Сам стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа. Его при подсчете жертв обычно не учитывают.

Сайт kp.ru писал, что на такой шаг подростка толкнули унижения. Следствие выяснило, что однокурсники надсмехались над юношей из-за дешевой одежды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/673721" frameborder="0"></iframe> Взрыв в Керчи: первые кадры с места трагедии.«Настоящий теракт...» Очевидцы рассказывают о взрыве в политехническом колледже в Керчи.

ИСТОЧНИК KP.RU