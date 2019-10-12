2019-10-12T13:06:58+03:00
Политика

Путин призвал освободить Сирию от военного присутствия других стран

Российские войска также готовы покинуть республику, если того потребует Дамаск
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир Путин призвал страны, войска которых незаконно находятся в Сирии, как можно скорее покинуть территорию республики.

Он подчеркнул, что речь касается абсолютно всех государств. Российские военнослужащие тоже готовы уйти из САР, если официальный Дамаск того потребует. В настоящий момент этот вопрос открыто обсуждается со всеми партнерами Москвы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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