2019-10-10T08:46:20+03:00
Политика

Эрдоган объяснил, почему Турция имеет право на проведение операции в Сирии

Президент республики напомнил о заключенном в 1998 году соглашении
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Турецкий лидер Реджеп Тайип ЭрдоганТурецкий лидер Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара имеет полное право на проведение трансграничной военной операции "Источник мира" в Сирии, благодаря подписанному в 1998 году двустороннему соглашению.

Что касается использования воздушного пространства соседнего государства, то решение в данном случае принимает официальный Дамаск. Такое заявление Эрдоган сделал, обращаясь к американским властям, раскритиковавшим идею Турции по зачистке зоны к востоку от Евфрата.

Сайт kp.ru писал, что президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику переднеазиатской республики, если Анкара сделает "что-то не то". Речь идет, в частности, об уничтожении курдов, которые помогали американцам в борьбе против ИГ (запрещенная в России террористическая группировка).

"Они (США - прим. ред.) находятся там (в Сирии - прим. ред.) не по приглашению режима. А мы там находимся в рамках аданского соглашения. Согласно этому договору, если режим не принимает меры против Рабочей партии Курдистана, то наши военные имеют право преследовать террористов", - цитирует турецкого лидера газета Yeni Safak.

ИСТОЧНИК KP.RU

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