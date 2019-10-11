2019-10-11T20:41:46+03:00
В мире

Минобороны Турции сообщает о гибели в Сирии еще двух военных

Ранее сообщалось об одном убитом солдате
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
В пятницу 11 октября в ходе спецоперации погибли трое турецких военныхВ пятницу 11 октября в ходе спецоперации погибли трое турецких военныхФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Турецкие военные в Сирии потеряли уже трех бойцов. Ранее власти страны сообщали об одном убитом, к вечеру пятницы 11 октября стало известно о еще двух погибших. О потерях сообщил глава минобороны Турции Хулуси Акар.

- Двое из военных пали смертью героев в районе освобождённого сирийского города Африн, а один в ходе боев в районе Тель-Абьяда, - сказано на официальной странице в соцестях министерства обороны Турции.

Также в ведомстве сообщили о взятых в районе города Рас-аль-Айн в плен турецкими войсками террористах. Днем 11 октября турки захватили две курдские деревни на севере Сирии.

Спецоперация "Источник мира" началась 9 октября. Наследующий день после того, как турецкая армия пересекла границы страны, стало известно о гибели пятерых мирных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24