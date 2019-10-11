Минобороны Турции сообщает о гибели в Сирии еще двух военных

СЕГОДНЯ 20:37 2019-10-11T20:41:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Турецкие военные в Сирии потеряли уже трех бойцов. Ранее власти страны сообщали об одном убитом, к вечеру пятницы 11 октября стало известно о еще двух погибших. О потерях сообщил глава минобороны Турции Хулуси Акар.

- Двое из военных пали смертью героев в районе освобождённого сирийского города Африн, а один в ходе боев в районе Тель-Абьяда, - сказано на официальной странице в соцестях министерства обороны Турции.

Также в ведомстве сообщили о взятых в районе города Рас-аль-Айн в плен турецкими войсками террористах. Днем 11 октября турки захватили две курдские деревни на севере Сирии.

Спецоперация "Источник мира" началась 9 октября. Наследующий день после того, как турецкая армия пересекла границы страны, стало известно о гибели пятерых мирных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU