Названы самые популярные авиамаршруты у россиян в этом году
В этом году перелет Москва - Симферополь стал самым популярным авиамаршрутом у россиян. Такие результаты показало исследование аналитиков сервиса путешествий Туту.ру.
Авиамаршрут Москва - Симферополь удерживает первенство уже четвертый год подряд. Всего по этому направлению в 2019 году было продано более семи процентов билетов. Четвертый год подряд из топа не уходят авиамаршруты из Москвы в Сочи и Санкт-Петербург, которые занимают второе и третье место, соответственно.
Среди самых популярных европейских направлениЙ стал аваиперелет Москва—Тиват. Также около семи процентов всех купленных в Европу билетов. За ним следует маршрут Москва—Прага и замыкает тройку лидеров направление Москва—Барселона.
10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ АВИАМАРШРУТОВ ПО РОССИИ В 2019 ГОДУ:
Москва - Симферополь
Москва - Сочи
Москва - Петербург
Москва - Краснодар
Москва - МинВоды
Москва - Ростов-на-Дону
Москва - Анапа
Москва - Калининград
Петербург - Симферополь
Москва – Екатеринбург
ТОП 10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ АВИАМАРШРУТОВ В СТРАНЫ ЕВРОПЫ В 2019 ГОДУ:
Москва - Тиват
Москва - Прага
Москва - Барселона
Москва - Бургас
Москва - Ларнака
Москва - Париж
Москва - Рига
Москва - Берлин
Москва - Рим
Петербург - Прага
ИСТОЧНИК KP.RU