2019-10-12T18:09:02+03:00
Общество

Названы самые популярные авиамаршруты у россиян в этом году

Направление Москва - Симферополь удерживает лидерство четвертый год подряд
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Названы самые популярные авиамаршруты у россиян в этом годуНазваны самые популярные авиамаршруты у россиян в этом годуФото: Иван ВИСЛОВ
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В этом году перелет Москва - Симферополь стал самым популярным авиамаршрутом у россиян. Такие результаты показало исследование аналитиков сервиса путешествий Туту.ру.

Авиамаршрут Москва - Симферополь удерживает первенство уже четвертый год подряд. Всего по этому направлению в 2019 году было продано более семи процентов билетов. Четвертый год подряд из топа не уходят авиамаршруты из Москвы в Сочи и Санкт-Петербург, которые занимают второе и третье место, соответственно.

Среди самых популярных европейских направлениЙ стал аваиперелет Москва—Тиват. Также около семи процентов всех купленных в Европу билетов. За ним следует маршрут Москва—Прага и замыкает тройку лидеров направление Москва—Барселона.

10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ АВИАМАРШРУТОВ ПО РОССИИ В 2019 ГОДУ:

Москва - Симферополь

Москва - Сочи

Москва - Петербург

Москва - Краснодар

Москва - МинВоды

Москва - Ростов-на-Дону

Москва - Анапа

Москва - Калининград

Петербург - Симферополь

Москва – Екатеринбург

ТОП 10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ АВИАМАРШРУТОВ В СТРАНЫ ЕВРОПЫ В 2019 ГОДУ:

Москва - Тиват

Москва - Прага

Москва - Барселона

Москва - Бургас

Москва - Ларнака

Москва - Париж

Москва - Рига

Москва - Берлин

Москва - Рим

Петербург - Прага

ИСТОЧНИК KP.RU

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