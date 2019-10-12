Греческая церковь признала право Варфоломея на автокефалию Православной церкви Украины

СЕГОДНЯ 18:56 2019-10-12T18:56:28+03:00

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Архиерейский собор Элладской (Греческой) православной церкви признал право патриарха Константинопольского патриарха Варфоломея предоставить автокефалию Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил митрополит Яннинский Максим

«Решение собора говорит, что он признаёт право вселенского патриарха предоставлять автокефалию и право блаженнейшего архиепископа поминать (главу неканонической церкви Украины Епифания)», — рассказал он «РИА Новости» после окончания Архиерейского собора.

Официальных заявлений пока не поступало.

Московского патриархата протоиерей Николай Балашов сообщил, что Священный синод Русской православной церкви в скором времени рассмотрит последствия решения для «двусторонних отношений наших церквей и для мирового Православия в целом».

Напомним, о создании не подчиняющейся Московскому патриархату ПЦУ было объявлено 15 декабря прошлого года на называемом «объединительном соборе». 6 января в Стамбуле Варфоломей вручил предстателю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

ИСТОЧНИК KP.RU