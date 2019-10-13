В Абу-Даби 123-летнего пассажира не хотели пускать на рейс, усомнившись в подлинности паспорта

СЕГОДНЯ 05:40 2019-10-13T05:43:17+03:00

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В аэропорту Абу-Даби сотрудники аэропорта не хотели пускать на рейс пассажира, в документах которого значилось, что ему 123 года. В паспорте было написано, что Свами Шивананда родился 8 августа 1896 года. Он летет из Калькутты в Лондон, а в ОАЭ была пересадка.

Если документы подлинные, то мужчина является самым старым человеком на Земле. По данным издания Mirror, насколько дата верна неизвестно. Единственный источник этих данных - запись о рождении в архиве храма.

Мужчина рассказал сотрудникам аэропорта о своем детстве. По его словам, он рос под присмотром духовного наставника. Его родители умерли, когда Шивананда был ребенком. Всю жизнь он провел в безбрачии, каждый день занимался йогой им питался только пресной едой.

- Поскольку я родился в бедности, у меня никогда не было высоких требований от жизни. Дисциплина - это самое главное в жизни. С ней вы сможете справиться со всем. Будь то еда, физические упражнения или вожделение. В наши дни люди стали несчастными, нездоровыми и нечестными. И я сам страдаю из-за этого, - сказал Шивананда.

Мужчина намерен доказать свой возраст и попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

ИСТОЧНИК KP.RU