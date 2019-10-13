Российский постпред при ЕС рекомендовал Европе интеграцию с ЕАЭС

СЕГОДНЯ 06:33 2019-10-13T06:33:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Евросоюзу пора задуматься о сотрудничестве с ЕАЭС. Также, как считает политик, Евросоюзу нужно подумать и над реализацией концепции Евразии от Лиссабона до Владивостока. В противном случае, по словам Чижова, союз рискует оказаться на «заднем дворе» политики.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU