2019-10-13T06:33:17+03:00
Политика

Российский постпред при ЕС рекомендовал Европе интеграцию с ЕАЭС

В противном случае, по мнениб политики, Евросоюз окажется на «заднем дворе» политики
Мария ИГНАТЬЕВА
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Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Евросоюзу пора задуматься о сотрудничестве с ЕАЭС. Также, как считает политик, Евросоюзу нужно подумать и над реализацией концепции Евразии от Лиссабона до Владивостока. В противном случае, по словам Чижова, союз рискует оказаться на «заднем дворе» политики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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