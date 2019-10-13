Представители украинской диаспоры из восьми стран прилетят в Крым
В Крым прибудет делегация представителей украинской диаспоры. Всего 15 человек, представляющих различные станы мира, прилетят в воскресенье 13 октября для участия в заседании круглого стола. Как сообщила глава украинской общины региона Анастасия Гридчина РИА Новости, визит будет ознакомительным.
- в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира. Всего около 15 человек, представляющих украинскую диаспору в Польше, Казахстане, Молдове, Белоруссии, Германии, Киргизии, Грузии, Болгарии, - сказала Гридчина.
Для делегации запланировали программу, официальная часть которой начнется только в понедельник. Представители украинской диаспоры возложат цветы к памятнику гетману Богдану Хмельницкому, посетят музей украинской вышивки в Симферополе. Центральной частью программы станет круглый стол на тему «Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом».
ИСТОЧНИК KP.RU