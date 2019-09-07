2019-09-07T10:34:42+03:00
Политика

Вышинский отправится из Киева в Москву в рамках процесса обмена

Самолет с журналистом вылетит в Россию в ближайшие минуты
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кирилл Вышинский сначала не хотел участвовать в обменеКирилл Вышинский сначала не хотел участвовать в обменеФото: REUTERS
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Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский вылетит из Киева в Москву в рамках обмена заключенными между сторонами. Самолет с журналистом отправится в Россию в ближайшие минуты.

Сайт kp.ru писал, что ранее утром в субботу, 7 сентября, из СИЗО "Лефортово" в Москве выехали автобусы с украинскими заключенными. В то же время в киевский аэропорт выдвинулись машины с удерживаемыми гражданами РФ.

"Пожелал хорошего полёта и мягкой посадки в Москве. Ждём с нетерпением", - цитирует РИА Новости генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Напомним, что обвиняемого к государственной измене Кирилла Вышинского освободили из-под стражи под личное поручительство в конце августа. Он обязался являться в суд по первому требованию. При этом участвовать в обмене заключенными журналист не хотел, заявляя о намерении отстаивать свою невиновность.

Суд в Киеве освободил Кирилла Вышинского под личное поручительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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