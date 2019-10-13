Путин заявил, что внутриполитическая ситуация США не позволяет Трампу наладить отношения с Россией

СЕГОДНЯ 12:55 2019-10-13T12:59:21+03:00

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Владимир Путин высказался по поводу российско-американских отношений. Президент считает, что политическая ситуация в США не позволяет Дональду Трампу наладить отношения с Россией. В Америке идет противостояние двух партий, демократы инициировали импичмент Трампа, воспользовавшись шумихой, связанной с телефонным разговором главы Белого Дома с украинским президентом. Анонимный информатор сообщил, что Трамп оказывал давление на Владимира Зеленского, требуя расследовать дело Байдена.

- Мы знаем, что и в ходе предвыборной кампании, ещё предыдущей, он высказывался за нормализацию, но, к сожалению, до сих пор этого не сделано. Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни Соединённых Штатов, - сказал Владимир Путин в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.

Он добавил, что «внутриполитическая повестка не позволяет действующему президенту предпринять шаги по кардинальному улучшению российско-американских отношений».

ИСТОЧНИК KP.RU