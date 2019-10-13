Владимир Путин надеется, что второй холодной войны не будет

СЕГОДНЯ 13:51 2019-10-13T13:55:23+03:00

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Президент России выразил надежду, что второй холодной войны в мире не будет. Такой вопрос Владимиру Путину задали журналисты телеканалов RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia. Президент напомнил о том, что в России есть гиперзвуковое оружие, аналогов которого еще нет в распоряжении ведущих армий мира, поэтому он рассчитывает, что Российскую Федерацию война, если случится, затронет в наименьшей степени.

- Не хотелось бы. Во всяком случае, Россию это затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире, у нас есть, - сказал Владимир Путин.

Он напомнил, что Россия «прошла уже этот путь», имея ввиду войну, теперь в стране «думают над перспективами».

Россия не входит в пятерку стран, где тратят больше всего в мире на вооружение. Первое место в этом списке занимает США - из бюджета на оборонку американские власти выделяют около 700 миллиардов долларов. Россия по этому показателю - а 7 месте. При этом в стране есть уникальное оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU