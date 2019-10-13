Песков объяснил, почему Путин предпочитает проводить свой отдых в России

СЕГОДНЯ 16:24 2019-10-13T16:24:49+03:00

При этом представитель Кремля, отметил, что даже на отдыхе российский лидер не может забыть о своей работе

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Российский президент Владимир Путин предпочитает проводить свой отдых в России, поскольку наша страна красива и необъятна. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин»

«Он говорил, что страна настолько необъятная и настолько красивая, и богатая. Конечно, это задача президента — на своем примере популяризировать те места, о существовании которых большинство граждан, может, и не знают», - сообщил представитель Кремля.

При этом, Песков уверен, что российскому лидеру «не удается никогда переключаться» и даже на отдыхе он думает о работе. По словам пресс-секретаря, на плечах президента лежит большой груз и «слишком много судьбоносных процессов (…) ежесекундно в поле его внимания». «И это не прекращается ни днем, ни ночью», - добавил Песков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, российский лидер встретил свой 67-ой день рождения в сибирской тайге у истоков Енисея.

ИСТОЧНИК KP.RU