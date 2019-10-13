Нобелевский лауреат назвал основные причины развития рака

13 Окт. 23:30 2019-10-13T23:30:47+03:00

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Нобелевский лауреат по химии Томас Линдал объяснил, как происходит образование раковых клеток. Он отметил, что злокачественные опухоли, как правило возникают не из-за радиации, солнечного ультрафиолета или канцерогенов в еде, а из-за процессов, связанных с круговоротом кислорода и воды в организме.

- Я готов поставить деньги на то, что почти все случаи рака, известные медицине, возникают не из-за радиации, канцерогенов или ультрафиолета, а в результате естественных процессов жизнедеятельности внутри самих клеток, связанных с гидролизом и появлением агрессивных форм кислорода, - заявил Нобелевский лауреат в разговоре с ТАСС.

По его словам, необходимо понимать, что кислород и вода играют ключевую роль в организме. Удалить их или предотвратить появление невозможно. В связи с этим, по мнению молекулярного биолога, рак невозможно победить. Он заявил, что онкологические заболевания можно лишь лечить, создав лекарства, которые позволят эффективнее и безопаснее уничтожать опухоли, а также максимально уменьшить другие факторы риска.

Томас Линдал стал Нобелевским лауреатом по химии в 2015 году. Его совместная работа с двумя коллегами помогла понять, как именно клетки восстанавливают свою ДНК - этот процесс называется репарацией.

ИСТОЧНИК KP.RU