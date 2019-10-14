2019-10-14T09:21:39+03:00
Происшествия

В Подмосковье во время игры в футбол умел 13-летний школьник

Мальчик скончался до приезда скорой помощи
Юлия САЛЬНИКОВА
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Причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертизаПричину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертизаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Люберцах умер подросток во время игры в футбол. Как сообщил источник в правоохранительных органах, 13-летний школьник в воскресенье 13 октября вышел с друзьями на площадку. Мальчишки часто во дворе гоняли мяч. Родители подростка не беспокоились – никаких проблем со здоровьем у сына они не замечали.

Внезапно ребенок почувствовал себя плохо. Он опустился на землю, дети позвали взрослых, а те немедленно позвонили в «скорую». Однако, спасти ребенка не удалось – подросток скончался до приезда медиков. Причину его смерти установит судебная экспертиза.

- Известно, что школьник не получал никаких травм во время игры не получал, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Подросток из полной семьи. Его мама является домохозяйкой, временно нигде не работает. Отец ребенка – индивидуальный предприниматель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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