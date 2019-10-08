Трамп сдал курдов Эрдогану… и пригрозил уничтожить его экономику

Понедельник стал для курдской части Сирии днём тяжелым. США объявили о выводе своих контингентов из городов Африн, Кобани и других районов на севере страны, где проживает это национальное меньшинство. А на место американцев придут войска северного сосед Сирии — Анкары. У нее к курдам свои счеты: этот народ живет также и в Турции, добивается независимости или хотя бы автономии. Что потомкам османов, естественно, не нравится. Авиационный керосин в новый ближневосточный пожар подливает и президент США Дональд Трамп:

— Если Турция сделает то, что я, с моей великой и безграничной мудростью, посчитаю выходом за рамки — я полностью уничтожу ее экономику, — с присущей себе «скромностью» написал хозяин Белого дома в твиттере.

Так что же происходит в самой неспокойной части самого горячего региона планеты? Об этом «КП» рассказал востоковед-тюрколог, директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.

1. Почему американцы ушли?

— Анкаре, конечно, выгодно обставить всё так, будто именно она вынудила Вашингтон вывести войска. Но США планировали уйти из Сирийского Курдистана давно. Во-первых, стратегически американцы в Сирии просчитались ещё пять лет назад: поставили на свержение законного президента Башара Асада, но он при помощи России смог победить в войне с террористами. Во-вторых, отношения с другим ключевым игроком, Анкарой, окончательно зашли в тупик, и содержание американского контингента на севере Сирии приносит лишь убытки.

В итоге выбор у Трампа невелик. Отдать Курдистан курдам? Но у них нет даже своего государства, с них ничего не возьмешь. Вернуть под контроль Дамаска? Это усилит Россию. Остаётся наименьшее из зол — закрыть глаза, если туда войдет Турция, и заодно кинуть строптивому союзнику кость.

Замечу, впрочем, что США уходят лишь из Сирийского Курдистана, а в других местах, например, на востоке страны, в нефтеносных районах реки Евфрат, их контингенты остаются.

2. Трамп действительно хочет «порвать экономику Турции в клочья»?

— Это его заявление следует рассматривать в том же ключе, что и предыдущие. Трамп регулярно бросает громкие фразы (например, обещая разбомбить КНДР, а потом проводя переговоры с ее лидером Ким Чен Ыном). «Нужная» атмосфера таким образом очень хорошо создается. Это страховка на будущее, если Анкара, входя в Сирийский Курдистан, заберет себе больше, чем надо (с точки зрения США).

Думаю, по-настоящему присоединять эту территорию Анкара к себе не будет. Ее цель — не только сделать Курдистан своей зоной влияния, но и избавиться от миллионов сирийских беженцев, которые превратились в проблему не только для ЕС, но и для Турции. Сейчас миграционные службы в Стамбуле и других турецких мегаполисах усиленно работают с такими мигрантами, заставляют подписать обязательство о возвращении на родину. Курдистан — часть Сирии? Отлично, вот мы всех вас туда и депортируем. А курдов в итоге предали все «союзники», включая Вашингтон.

3. Что делать России?

— На самом деле план США прост. Надо разрушить «астанинский формат» (успешную серию переговоров между Анкарой, Тегераном и Москвой об урегулировании в Сирии — ред.). Как? Дать Турции чуть больше, чем ей обещали Россия и Иран, тем самым вбив клин между союзниками.

Что делать нам? В конце октября в Женеве должно состояться заседание Конституционного комитета Сирии. Он запущен в рамках «астанинского формата» и определит будущее государственное устройство Сирии и права ее этнических групп, включая курдов. Задача России — не позволить никому сорвать этот процесс и стравить Москву и Анкару. При этом важно и не показывать слабость, полностью прогнувшись под требования Турции «оставить весь Курдистан за ней». Задача не из простых, но, уверен, в Кремле прекрасно оценивают ситуацию и понимают все риски.