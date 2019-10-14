2019-10-14T11:17:10+03:00
В мире

В Ватикане ситуацию в Сирии назвали гуманитарной катастрофой

По данным ООН 5,6 миллионов человек покинули Сирию из-за военных действий
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Ватикане уверены - в Сирии гуманитарная катастрофаВ Ватикане уверены - в Сирии гуманитарная катастрофаФото: REUTERS
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В Ватикане считают кризис в Сирии «гуманитарной катастрофой». Турецкие войска перешли границы страны 9 октября, с тех пор на этой территории не прекращаются военные действия. На помощь курдам пришла правительственная армия Сирии. Для военных курды готовы открыть границы, чтобы противостоять атаке турецких солдат. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что отступать армия не будет до тех пор, пока не будут достигнуты цели – создание зоны безопасности, свободной от террористов.

- Это крупнейшая гуманитарная катастрофа с конца Второй мировой войны, - сказал Апостольский нунций в Сирии кардинал Марио Дзенари. Его слова приводит РИА Новости. - Сначала можно было подумать: здесь хорошие, там плохие. Но сейчас все настолько запутано, что нельзя давать какую-либо оценку.

Он уверен, что решить конфликт возможно не на полях сражения в Сирии, а во зале переговоров ООН. По данным всемирной организации в Сирии погибло за все время сражений почти полмиллиона человек, 5, 6 миллионов жителей покинули страну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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