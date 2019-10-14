2019-10-14T17:36:23+03:00
Политика

Депутат оценил законопроект о блокировке сайтов о жестоком обращении с животными

В Госдуме назвали необходимой трансформацию существующей системы по борьбе с подобным контентов
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Госдума прокомментировала проект закона о блокировке сайтов о жестоком обращении с животнымиГосдума прокомментировала проект закона о блокировке сайтов о жестоком обращении с животнымиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал появление законопроекта, предусматривающего введение досудебной блокировки сайтов, на которых размещены материалы, содержащие насилие над животными. Депутат сообщил, что инициатива необходима, поскольку действующая система не эффективна.

«Система абсолютно неэффективна... Та система, которая действовала, предполагала, что я, получив это обращение, обращусь в прокуратуру, прокуратура проведёт проверку, у них на это уйдёт месяц. Потом она передаст данные в суд, суд вынесет решение, но время уходит, а всё это тиражируется и переходит на другие ресурсы, социальные сети, «зеркала» этих сайтов... Мы предложили этот механизм досудебной блокировки, когда Роскомнадзор, получив обращение или обнаружив в инициативном порядке этот контент, закрывает доступ к этим сайтам», — цитирует Бурматова RT.

Депутат добавил, что контент подобных сайтов может толкать людей с неокрепшей психикой на преступления. Кроме того Бурматов добавил, что правительство уже поддержало новый законопроект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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