В ЕС назвали "удовлетворительным" план Киева по Донбассу
Позитивное развитие ситуации на юго-востоке страны достойно поддержки, заявила Федерика Могерини
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Руководитель дипломатии Европейского союза Федерика Могерини назвала "удовлетворительным" план по урегулированию конфликта в Донбассе, представленный министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко на заседании глав МИД объединения в Брюсселе.
По ее словам, в ЕС увидели некое "позитивное развитие" ситуации и теперь хотят его поддержать.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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