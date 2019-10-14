В ЕС назвали "удовлетворительным" план Киева по Донбассу

СЕГОДНЯ 20:00 2019-10-14T20:00:50+03:00

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Руководитель дипломатии Европейского союза Федерика Могерини назвала "удовлетворительным" план по урегулированию конфликта в Донбассе, представленный министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко на заседании глав МИД объединения в Брюсселе.

По ее словам, в ЕС увидели некое "позитивное развитие" ситуации и теперь хотят его поддержать.

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ИСТОЧНИК KP.RU