2019-10-10T18:57:22+03:00
Политика

Зеленский озвучил план «Б» для Донбасса

Глава незалежной провел большую пресс-конференцию в Киеве
Александр КОЦ@sashakots
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Президент Украины провел большую пресс-конференцию.Президент Украины провел большую пресс-конференцию.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пресс-марафон - так назвал Офис президента Украины многочасовое общение Владимира Зеленского с журналистами. В минувший четверг он встречался с представителями СМИ в огромном комплексе, где расположены десятки ресторанов и кафе. Словно Звезда Голливуда, он восседал на троне, а журналисты сменяли друг друга. На момент подписания номера общение уже шло около шести часов. Вот лишь некоторые темы, затронутые во время «марафона» (цитаты по РИА Новости).

О встрече с Путиным

«...Встречаться мы можем в двух форматах: «нормандский формат» и прямая встреча моя с президентом России. Об этой встрече прямой никто не говорит, потому что все против. Я знаю одно, что эта встреча должна быть, если мы хотим завершить войну...»

О Порошенко

«...Ошибка Порошенко только в том, что ему кажется, что он может быть лидером другого Майдана. Его риторика меняется, как и его статус. Но единственное, что он забывает, что он уже не президент. Я боюсь, что он просто в это не верит. Я боюсь, что это на физическом уровне проблема...»

Зеленский о переговорах с Владимиром Путиным: "Я знаю одно, что эта встреча должна быть, если мы хотим завершить войну..." Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зеленский о переговорах с Владимиром Путиным: "Я знаю одно, что эта встреча должна быть, если мы хотим завершить войну..."Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О «деле Байдена»

«...Совместного следственного комитета по поводу кейса Байдена пока нет… Мы открыты. Пожалуйста, пусть будет международный следственный комитет, мы не против. Продолжения этой темы сегодня нет... ...Я не собираюсь лично расследовать Burisma, или, наоборот, говорить - не расследуйте. Мне все равно, что будет с этим делом...»

О миротворческой миссии

«...По поводу миротворцев, поднимается этот вопрос. Я думаю, что это будет одно из направлений, один из шагов, которые мы будем обсуждать, мы и сейчас это обсуждаем, но будем официально обсуждать в нормандском формате...»

Об окончании войны

«...Та часть людей, которые чувствуют себя украинцами, должна знать, что мы их не оставляем, мы их не бросаем, мы их вернем вместе с территориями. Это наш план «А». А план «Б» – все, кто чувствует себя украинцами, если будет длинная-длинная история, длинный-длинный путь с возвращением территорий, приоритетом все равно будут люди. Мы должны им обеспечить возможность быть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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